Milan-Napoli, probabili formazioni: Pioli ripropone la stessa squadra di Napoli

Stefano Pioli ha deciso: stasera contro il Milan per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League schiererà la stessa formazione che ha vinto 4-0 al Maradona la partita di campionato.

In difesa Kjaer e Tomori l'hanno spuntata su Kalulu, tornato disponibile per il math contro il Napoli e Thiaw: la coppia centrale funzionò benissimo nell'ultima partita di campionato non concedendo nulla a Simeone. In porta Maignan, i terzini saranno Calabria e Theo Hernandez bravi sia nella fase difensiva che nella spinta.

Confermato in pieno il centrocampo con Tonali e Krunic che formeranno la coppia centrale e Bennacer leggermente più avanti per affondare tra le linee e contrastare Lobotka in prima battuta. E poi il super attacco con Giroud punta più avanzata e lo spagnolo Brahim Diaz e il portoghese Leao sulle fasce, due attaccanti pericolosissimi nell'uno contro uno e a creare la superioriità numerica.

Ancora indisponibile Ibrahimovic che non si sta allenando per l'infortunio muscolare accusato con la nazionale svedese e non fa parte della lista Champions.