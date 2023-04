Milan-Napoli, probabili formazioni: Raspadori tiene in ansia Spalletti, ballottaggio con Elmas falso nueve

Sta meglio, Giacomo Raspadori. Molto meglio. Ma in ogni caso, per Luciano Spalletti è il momento delle riflessioni: puntare su di lui a gara iniziata oppure dall'inizio? La scelta sembra essere caduta sulla seconda opzione. Jack partirà titolare per poi fare una staffetta probabilmente con Elmas, l'uomo ovunque, che è stato provato a lungo i questi giorni al centro del tridente.

Napoli-Milan atto III. La squadra ha scelto come quartier generale l'Excelsior Gallia, la storica sede del calcio mercato di una volta. Raspadori vuole esserci: il riposo di questi giorni lo ha aiutato molto. Stamani è stato a colloquio con il tecnico azzurro a lungo anche perché, come sempre, nessun allenamento è previsto in queste ore. Come sempre sono ore di relax nel giorno della partita. Risveglio muscolare nella grande sala dell'albergo, con partitella di calcio tennis.