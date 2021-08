Spalletti, il mercato non turba Insigne: «E proviamo a completare la squadra»

Sei gare amichevoli e sei vittorie in questa lunga estate. Il Napoli chiude anche il ritiro di Castel Di Sangro con una vittoria e quattro gol al Pescara che possono far sorridere Spalletti: «Bisogna fare di più e alzare i ritmi, ma è normale con questo caldo» ha detto l’allenatore azzurro a fine match, protagonista come sempre con indicazioni e richiami ai suoi. «Dobbiamo migliorare ancora, soprattutto quando c’è da avere equilibrio e non si può rischiare».

«Ogni tanto abbiamo fatto scelte sbagliate, accelerato quando non c’era bisogno e perso qualche palla di troppo» Ha continuato l’allenatore toscano ai microfoni di Canale 8. «In fin dei conti, però, abbiamo rischiato poco. Ci manca ancora un po’ di ritmo. Insigne? Parliamo di un campione d’Europa: è maturo e non si fa turbare dal mercato. Sappiamo di dover fare qualcosa per completare la squadra e ci stiamo provando».