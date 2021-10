Spalletti-Mourinho, gag a Dazn: «Ma le vuoi vincere tutte?»

Un botta e risposta veloce ai microfoni di Dazn, così José Mourinho e Luciano Spalletti si incrociano in Tv e danno vita in anticipo già al prossimo Roma-Napoli. «Grande Spallettone, ma che le vuoi vincere tutte?» - dice subito l'allenatore della Roma - «Secondo me devi perdere la prossima in trasferta» che il Napoli giocherà a Roma il 24 ottobre.

«Qui abbiamo gli amuleti, ti si ritorcerà contro» risponde Spalletti, che poi ha spiegato l'amicizia: «C’è una stima personale. E professionale, ci siamo sentiti tante volte anche negli ultimi mesi».