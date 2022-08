Spalletti show a Castel di Sangro: che palleggi davanti ai tifosi

Gli occhi tutti sui calciatori, ma anche su Luciano Spalletti per una volta. L'allenatore del Napoli, a fine allenamento, si è intrattenuto per alcuni minuti in campo mentre tutta la sua rosa era già rientrata negli spogliatoi, mettendosi alla prova con numeri da funambolo e palleggi sotto i riflettori degli ultimi tifosi rimasti. Il risultato è da primi della classe.