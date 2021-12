Spalletti ritrova Mario Rui e Lobotka: out ancora Insigne e Fabian

Le buone notizie di Luciano Spalletti arrivano da Mario Rui e Lobotka: i due azzurri questa mattina hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Il terzino e il centrocampista recuperano in vista della super sfida al Milan della prossima domenica. Discorso diverso per Lorenzo Insigne: il capitano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Per Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo.

