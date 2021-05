Spezia-Napoli, tocca a Osimhen ma sarà staffetta con Mertens

Il super attacco azzurro vuole tornare a splendere contro lo Spezia. L'arma in più in tante occasioni per il Napoli di Gattuso che non ha funzionato al meglio contro il Cagliari. Un solo gol, quello di Osimhen, il più in forma in questa fase alla terza rete consecutiva, l'ottava in venti partite. Un trascinatore Victor che sta vivendo il suo momento migliore dopo le tante vicissitudini di questa stagione, dall'infortunio alla spalla con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati