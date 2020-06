LEGGI ANCHE

Anche il Napoli dinella corsa a Jean-Clair Todibo , il difensore classe 1999 di proprietà delche lascerà probabilmente la Spagna già nella prossima finestra di mercato dopo appena un anno. Un anno travagliato per il centrale francese che, dopo un utilizzo col contagocce, si è trasferito in Germania senza trovare però maggiori fortune.Con la maglia dello, infatti, fin qui ha messo insieme solo otto presenze. L'agente, a colloquio con il Barcellona che ancora ne detiene il cartellino, ha provato a capire i margini di una cessione che può avvenire a 25 milioni, come confermato da Mundo Deportivo questa mattina. Alil calciatore interessava già ai tempi del Tolosa e potrebbe puntarci questa estate per sostituire Kalidou Koulibaly , in caso di sua partenza. Suanche gli occhi del Milan, di alcuni club di Premier e l'opzione in favore proprio dello Schalke che potrebbe trattenerlo se versasse ai blaugrana la cifra richiesta.