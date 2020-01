LEGGI ANCHE

Si riapre il mercato di Lorenzo Tonelli , con ilche aspetta solo formalmente il rientro dei suoi infortunati in difesa per lasciar partire il centrale azzurro che ha appena festeggiato i 30 anni. Per l'ex Empoli sarà un ritorno alla, la squadra in cui ha già giocato lo scorso anno, con la formula del prestito semestrale e un obbligo di riscatto che renderà Tonelli blucerchiato a tutti gli effetti a fine anno.Una trattativa che sembrava bloccata e che invece ha subito un'accelerata nelle ultime ore grazie al lavoro delle parti impegnate. La distanza oggi tra domanda e offerta, come informa anche Sky Sport, si è ridotta ache ancora ballano ma che possono essere cancellati nelle prossime ore, relativi proprio al riscatto che la Samp andrà a pagare al Napoli a fine stagione.