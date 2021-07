Tutino, il Parma può aspettare: «Va a Dimaro, ma il Napoli ci crede?»

«Partirà per il ritiro con il Napoli. Ha le qualità tecniche e fisiche per giocare in azzurro, forse nemmeno lui e il club sanno quanto è forte». Così Mario Giuffredi parla del suo assistito Gennaro Tutino, attaccante azzurro classe '96 che arriva da una grande stagione con la maglia della Salernitana. «Il problema è capire la volontà del Napoli di voler puntare su Tutino. Chi viene dal settore giovanile a volte viene preso poco in considerazione. Potenzialmente può stare lì ma bisogna vedere la voglia del Napoli di puntare su di lui».

L'attaccante sarà in Trentino con Spalletti. «Se ha voglia e dimostra, Tutino deve restare. Altrimenti troveremo altre strade, il Parma è una di queste. Lo seguono anche squadre di Serie A però bisogna vedere anche più lontano. Parma non è una squadra di Serie B, ha un potenziale di grande livello. Andare lì vuol dire andare lontano, il club farà cose importanti. Ha un presidente ambizioso e molto facoltoso. Non sto dicendo però che andrà sicuramente al Parma. Il primo step da fare è capire cosa vuole fare il Napoli».