Ucraina, il messaggio del Napoli: #StopWar in tutte le lingue azzurre

Anche il Napoli contro la guerra in Ucraina. Il club azzurro ha condiviso questa mattina dai suoi canali social un video messaggio contro il conflitto che in queste ore sta mettendo al tappeto l'est Europa. «Viviamo un momento pericoloso e drammatico e noi con tutto il nostro seguito dobbiamo lanciare un messaggio di pace. Può servire ad alimentare la consapevolezza di quanto stia accadendo. Nella speranza che dal male trionfi presto il bene» si legge nel messaggio.

Il video messaggio in cui gli azzurri dicono stop alla guerra in tutte le lingue è stato repostato anche da Luciano Spalletti tramite il suo account ufficiale Instagram Nella giornata di ieri, il club di Aurelio De Laurentiis aveva fatto sapere che la nuova versione della maglia Maradona Game in rosso, precedentemente prevista come maglia da gara contro il Milan, sarà messa all'asta per aiutare i profughi ucraini.