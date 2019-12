LEGGI ANCHE

Altra brutta notizia per il Napoli e per Carlo Ancelotti . Dopo i problemi die l'influenza di, la settimana si arricchisce anche del forfait dato oggi in allenamento da: come riportato dal sito ufficiale azzurro, il difensore napoletano ha lavorato a parte in seguito ad un trauma contusivo alla spalla sinistra rimediato nell'allenamento mattutino. Le sue condizioni, in vista della trasferta di Udine, verranno valutate domani.La squadra ha svolto doppia seduta durante il secondo giorno di ritiro di Castel Volturno. Non sembrano migliorate le condizioni di Arek Milik : l'attaccante polacco continua a lavorare parte col gruppo e parte differenziato. Difficile ad oggi immaginare una sua convocazione per la partita in Friuli. Ancora allenamento personalizzato pere Tonelli.