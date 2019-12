LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ancora non c'è, Dries Mertens si è allenato poco a causa di una influenza che ha condizionato la sua settimana di lavoro, così ecco chetorna ad essere tra i primi posti delle gerarchie di Carlo Ancelotti anche per la partita di domani a Udine.L'attaccante spagnolo ha suonato la carica sui social: «Pronto per la partita di domani», che sia un indizio sulla possibile titolarità? Contro ilaveva aperto le danze e si è arreso solo al fuorigioco nel finale. Ora spera di poter segnare ancora in Friuli.