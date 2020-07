LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non c’è solo ilsu di lui, ma non farò qui i nomi delle squadre che lo cercano. Posso solo dire che sono tutti club di altissimo livello in Europa a interessarsi a lui». Ai microfoni di NTV Sport ha parlato così, membro dell'entourage che si occupa degli affari di Cengiz Under , il turco della Roma che piace anche al club diLa squadra di Gattuso resta tra le principali pretendenti, ma può ancora succedere tutto. «Il suo obiettivo ora è avere la maggiore continuità possibile e dare una mano alla suanelle gare che restano di questa stagione» - ha continuato- «Alla fine dell’anno, poi, faremo le scelte migliori per il calciatore».