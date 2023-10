​Verona-Napoli, l'analisi ignorante: si vede la mano di ADL allenatore

Però già si vede la mano di ADL allenatore

Si riparte dopo la Sosta Nazionali, che, come di consueto, è foriera di dolori.

Non bastasse la sconfitta contro la Fiorentina, che già dovevamo aspettare due settimane per riscattare, solito tranquillo viaggio in Nigeria per Osi, che ha avuto il tempo di infortunarsi, fare arrestare sorella e cognato, bruciare la marmitta della macchina, ciaccare la merda di alano mentre passeggiava con gli infradito.

Se tanto mi dà tanto, alla prossima sosta, ce lo rimandano indietro in una valigia segato a pezzi.

Poi, PAPPY MERAVIGLIAO che prima attacca quelli che hanno messo in discussione Garcia, quindi se stesso; poi, per infondere il giusto clima di serenità all’ambiente, si presenta a Castelvolturno in versione Carlo Croccolo nel finale di “Così è la vita”, con tanto di sedia di plastica per presiedere agli allenamenti e lupara nascosta sotto la giacca.

Si riprende in quel letamaio del Bentegodi.

Calcio di inizio, partenza spallettiana e palla persa al secondo tocco. Ma che bel buongiorno.

54 secondi, due calci d’angolo per gli scaligeri e io sono già a 147 bestemmie.

Una media di quasi tre al minuto praticamente

Meno di due minuti, seconda parata di Meret, TERZO calcio d’angolo per il Verona SONO STANCO CAPO, TANTO STANCO

Per fortuna, la garra dei padroni di casa dura appunto 120 secondi, il Napoli riprende campo e sugli scudi si segnala subito un Cajuste che, a guardarlo bene, pare un Grava più abbronzato

JACKKONE su punizione, attento MONTIPORCO

Poi bella sgasata di Politano, con la sua classica giocata: dribbling a rientrare, poi palla respinta in angolo

27’ Bella azione di zio Jack, che salta Faraoni, va sul fondo, cross, J-Di Lo non può arrivarci ma da dietro sbuca POLITANOPOPOPOOOOO

che fa secco Montipò. 0-1 AFAMMMMOOOOOOOK

Se ho capito come funziona, quindi adesso Garcia lo sostituisce con Demme, giusto?

Nemmeno il tempo di esultare che subito imprechiamo per il raddoppio mancato.

Ancora grande giocata di Raspa, Cajuste calcia su Montiporco poi Politano in fallo laterale

È bastato comunque poco a sgonfiare i trogloditi sugli spalti. Si sentono solo cori azzurri

Il piede di zio Jack è TALENTO, PASSIONE, PUREZZA, SAPIENZA, MAESTRIA, SACRIFIZIO

Mentre noi apprendiamo che una ginocchiata al quadricipite NON è rigore e nemmeno episodio da Var AH MA SE CIERA CHIFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kvara, che sin qui sembrava ancora in luna di miele, prende palla, si libera di un avversario, poi un altro, poi un altro ancora, i testimoni, i parenti della moglie poi TIRAAAAAAAAA

KVARASTHJIKHIHOHENBININBIBBIOGLGL.

Diosanto, pure l’esultanza con l’arco in faccia ai trogloditi IO MI SENTO INCINTO. 0-2 AFAMMM….uh che succede?

Niente, Faraoni che sta ancora rosicando per non essere venuto a Napoli, tenta di ingaggiare una rissa col georgiano, poi viene lanciato il MR6 segnale e quindi immediatamente la situazione si ricompone e quindi ARIAFFAMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKK

Andiamo al riposo sullo 0-2.

Sintesi di questo primo tempo: Faraoni è un cretino

Ripresa. Solita partenza sprint dei padroni di casa, con Bonazzoli che impegna Meret. Quanto dureranno questa volta? Ci arrivano a tre minuti?

Anche meno. Perchè a Giulietta ci piace LA(?) threesome, parola di Giambruno, e così Kvicha va in campo aperto (a proposito, bella furbata tattica) si accentra, Kvara….

KVARASTJKJLOòJOòHIHHSIGHSHDNDLKDBUDLHDLIBIBDIBDIBDI

ARIARIAFAMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKK. 0-3

Rrahmani dopo il primo tempo; «Non dobbiamo perdere palloni stupidi» Infatti! Chi perde una palla stupida? Lui. J-Di Lo, dopo la gufata del giornalista «Ma tu non sbagli mai?» fa una cappellata a partita e così il Verona accorcia, proprio adesso che era sparito dal campo. 1-3 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

È il momento dei cambi. Dentro il CHOLITO (che sfiora il gol) e Zanoli. Per il Verona, dentro Tchatchoua, cognome che può essere pronunciato correttamente solo nel periodo di allergia alle graminacee.

Su SONETTI di Zielu, Cajuste manda a lato di un soffio. Però, Cajuste, visto che abbiamo scoperto che sai fare tutto, che ne diresti di farmi anche lo SPID? Eh? Eh?

Intanto segnalovi la sempre fantastica (la mamma di)Dazn: un audio ma in generale una qualità del servizio che manco TELEZUZZIMMA che trasmette le amichevoli del REAL PUZZILLO. La voce del telecronista coi problemi audio sono io appena sveglio, Dovete fallire!

Non so cosa stia appuntando il mangiarane in panchine, fatto sta che in difesa in questo momento le imbarchiamo pure da Kiss me Licia e i Bee Hive. Ci salva- manco a dirlo- MERET, che rovina così la sua media di un gol subito ad ogni tiro in porta.

Malgrado Garcia provi a riaprirla con cambi folkloristici, il risultato non si muove più. Finisce 1-3

Presto per dire se il Napoli si sia ripreso o l’avversario fosse troppo modesto. Abbiamo già fatto questo errore, per cui per ora teniamoci i tre punti, che oltretutto, conquistati davanti ai bifolchi veronesi, hanno pure un sapore più gustoso. Giulietta fa sempre il mestiere più antico del mondo. Questa sera date ai vostri bambini un gol di Kvara e dite loro: «Questo è un gol di Dodo De Laurentiis»