Nel Napoli che affronta il Verona al Bentegodi non ci sono molte novità. Meret, Maksimovic e Hysaj in campo per Ospina, Manolas e Rui. Gattuso va in campo quasi con la stessa formazione che in settimana ha affrontato la Juventus perdendo la sfida per la Supercoppa italiana. Le critiche piovute sulla squadra dopo la netta sconfitta con i bianconeri hanno bisogno di essere «digerite» al più presto e per l'allenatore non c'è un'occasione migliore per farlo che riscattarsi e vincere contro la formazione di Juric.

LA PARTITA IN DIRETTA

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka All.: Gennaro Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Zaccagni; Kalinić. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley All.: Ivan Jurić

Ultimo aggiornamento: 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA