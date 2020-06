Ultimo aggiornamento: 08:00

261 giorno dopo l'ultima volta. Finalmente in campo, riecco Faouzi Ghoulam , il terzino algerino rientrato ieri sul terreno di gioco. Lo avevamo visto a Torino, contro i granata, lo scorso 6 ottobre, poi nulla più: «Avevo troppa voglia di tornare in campo. Sono felice: per la vittoria, per la prestazione della squadra e per il mio assist. Avanti così». Felici per lui anche i compagni: «La gioia dellanon ci ha distratto. Abbiamo interpretato benissimo una partita difficile. Felice per il ritorno in campo di Ghoulam» ha scritto il suo amicoQuella col, però, è stata anche la partita di Arkadiusz Milik , un gol per liberarsi delle tante voci di mercato e con una dedica speciale: «Goal con dedica, papà. Grazie di tutto. Ti voglio bene» ha scritto sui social il bomber polacco nel giorno della festa del papà in Polonia. «Soffrendo, su un campo difficile, ma ripartiamo in campionato con 3 punti pesanti» scrive, titolare ieri sera al Bentegodi, mentre Ospina epremiano i compagni: «Ottimo lavoro di squadra, avanti così».