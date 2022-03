Verona-Napoli, è polemica social: «Dategli partita persa a tavolino»

Ha fatto il giro della rete in poche ore lo striscione choc che la curva del Verona ha lasciato in città indirizzato agli ultras del Napoli prima della partita di oggi. Le bandiere di Ucraina e Russia con le coordinate di Napoli, uno striscione povero di gisto in un momento così particolare. « Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obbiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista le parole dello scrittore Maurizio De Giovanni sui social.

A fargli eco anche l’avvocato Angelo Pisani: «Oltre a fare schifo i tifosi del Verona meritano una lezione di civiltà e valori quindi chiedo a chi rappresenta lo sport di dare il buon esempio e decretare la partita persa a tavolino perché non hanno neanche il diritto di partecipare a un campionato di calcio». In campo anche Armando Cesaro di Forza Italia: «Gli ultras del Verona hanno esposto uno striscione con le bandiere della Russia e dell’Ucraina, e le coordinate di Napoli! Come un invito a bombardare la città. Qui a Napoli continuiamo ad accogliere chi ha bisogno e gridiamo, con tutta la forza, che questa guerra deve finire!

Non ha fatto mancare il suo pensiero anche l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris: «De Magistris su twitter : lo striscione degli ultras del Verona è la dimostrazione del pensiero razzista, violento, disumano e barbaro di certe persone. Lo striscione della curva veronese che indica le coordinate di Napoli per bombe e missili della guerra tra Russia ed Ucraina è la dimostrazione del pensiero razzista,violento,disumano e barbaro di certe persone,ma non chiamatele bestie perché gli animali sono migliori».