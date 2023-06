Video De Laurentiis a Bari, pioggia di fischi (ma sono per il Cagliari)

Serata dimenticare per la famiglia De Laurentiis, protagonista in negativo a Bari nella sfida persa contro il Cagliari che fa sfumare la promozione in Serie A dei pugliesi.

Prima ancora della gara, altro episodio sfortunato per Aurelio De Laurentiis: il patron del Napoli, al San Nicola con il resto della famiglia per seguire la squadra del primogenito Luigi, ha fatto il suo ingresso in tribuna accolto da una pioggia incessante di fischi. Il rumoreggiare dei baresi, però, era in realtà destinato ai calciatori avversari del Cagliari, di cui lo speaker stava leggendo i nomi in formazione proprio al momento dell'ingresso di Aurelio.