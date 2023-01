Video Napoli si difende dall'accusa razzismo: «Erano cori per Kim»

Ha fatto in breve tempo il giro del web la notizia del giudice sportivo che ieri ha chiesto alla Procura federale italiana un supplemento d'indagine per alcuni tifosi del Napoli che a San Siro, in occasione del match con l'Inter, avrebbero usato cori razzisti nei confronti dell'attaccante interista Romelu Lukaku. Un principio d'accusa a cui i napoletani hanno subito risposto con veemenza, per ora, via social.

Nel caso in cui ci fossero stati degli ululati razzisti, sarebbero da condannare immediatamente.



Ma se il Giudice Sportivo ha scambiato il coro “Kim, Kim, Kim” per ululati, allora siamo veramente oltre qualsiasi limite del ridicolo. pic.twitter.com/Wo9zIjnJBJ — GA7 🇮🇹🇺🇸 (@GA7_Official) January 5, 2023

E in rete è diventato virale un video in cui si scagiona i tifosi azzurri presenti - non erano ammessi quelli residenti in Campania -: i famosi buu percepiti dal giudice sportivo sarebbero invece i «Kim-Kim-Kim» utilizzati dal pubblico napoletano per il proprio difensore Min-Jae, un coro spesso utilizzato anche al Maradona per il difensore azzurro. A testimonianza di ciò, anche il video del sospettoso motivetto è diventato subito virale sui social.