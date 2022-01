Vlahovic alla Juve, il ritorno di Osimhen: la corsa dei bomber per la Champions

I gol che servono a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Victor Osimhen e Dusan Vlahovic saranno le carte vincenti per Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri in questa lunga volatona che porta alla fine del campionato. Chissà, forse i due saranno impegnati su fronti diversi, ma il minimo comune denominatore sarà certamente il gol.

Quello tra Vlahovic e la Juventus sembrava un leggero flirt, un approccio ancora lontano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati