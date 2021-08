Napoli a Cracovia in emergenza: Osimhen e Petagna restano a casa

Sarà un napoli più che sperimentale quello che vedrà Spalletti all'opera domani a Cracovia, contro il Wisla in amichevole. Fuori dal gruppo di convocati, infatti, ci sarà mezzo attacco: con Mertens mai rientrato e Insigne in campo oggi per la prima volta, out ancora Petagna - che oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra - e anche Victor Osimhen.

L'attaccante nigeriano non prenderà parte alla trasferta di Cracovia e svolgerà allenamento al Konami Training Center insieme ai nazionali italiani rientrati quest’oggi. Aggregati dalla Primavera Iaccarino e D'Agostino, non ci sarà tra i pali Contini, alle prese con una contrattura. Rientra tra i convocati, però, Ospina.

L'elenco dei convocati

Boffelli, Idasiak, Ospina;

Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka;

D'Agostino, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Machach, Zielinski;

Politano.