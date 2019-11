LEGGI ANCHE

Un giorno da allenatore per Amin Younes , l'esterno d'attacco del Napoli che ha trovato fin qui minimo spazio in campo nella squadra di. L'ex Ajax ha approfittato dell'ultima sosta per le nazionali per fare ritorno all'Unterrath, la squadra giovanile dove aveva cominciato la sua carriera prima di passare alle giovanili del Borussia Monchengladbach.«Il talento da solo non è abbastanza. Devi lavorare ogni giorno per raggiungere il successo» ha scrittosui social, dove ha caricato una foto di lui tra i ragazzi della sua vecchia società. Il futuro di Amin a Napoli potrebbe anche cambiare il prossimo gennaio, vista la possibilità di andare altrove per trovare maggiore spazio e continuità in campo.