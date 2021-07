Napoli, asse con la Reggina? «Parliamo di Zanoli e Folorunsho»

«Folorunsho un giocatore che può giocare in Serie A in pianta stabile», e che piace tanto al Venezia, come ammesso dal Ds dei calabresi Massimo Taibi. «Forse un altro anno di Serie B non gli farebbe male, ma sicuramente è un giocatore che in prospettiva è da Serie A. Ho parlato con il suo procuratore e gli ho detto che la Reggina è interessata se mai ci fosse questa possibilità».

Anche un altro azzurro piace al club di Serie B. Alessandro Zanoli si è ben messo in mostra al ritiro di Dimaro e sarà con Luciano Spalletti anche a Castel di Sangro, ma in prima squadra difficilmente troverà le porte aperte. «È un giocatore interessante, ho già parlato col suo procuratore perché stiamo ponderando dei profili in quel ruolo e tra questi c’è anche Zanoli» ha concluso a Radio Kiss Kiss.