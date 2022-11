Piotr Zielinski fa festa: il polacco azzurro ieri a Bergamo ha raggiunto un traguardo importante: 300 partite con addosso la maglia del Napoli. Un obiettivo da celebrare per il polacco che anche ieri si è fatto notare in campo con l'assistenza decisiva per il primo gol di Victor Osimhen: «44 gol e 41 assist. La storia continua», ha scritto sui social Zielinski.