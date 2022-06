Zielinski, buona la prima in Polonia: 90 minuti in campo e 2-1 al Galles

L'esordio napoletano in Nations League arriva con Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli è titolare con la sua Polonia, parte da trequartista e gioca tutto il match contro il Galles: la squadra polacca batte in rimonta 2-1 il Galles nella serata d'apertura del torneo e il centrocampista azzurro - che non ha chiuso in maniera brillante la sua stagione in Serie A - esulta sui social per l'ottimo risultato: «Una vittoria importante».