Momento amarcord per Camilo Zuniga, il colombiano ex calciatore del Napoli che sui social ha riproposto uno dei suoi gol in azzurro. «Quanto mi divertivo» ha scritto su Instagram l'esterno che ha pubblicato un suo gol contro il Braga al San Paolo, ultima amichevole pre stagionale dell'estate 2012. Tanti i commenti dei tifosi azzurri che ancora lo seguono in rete. In totale, Zuniga ha segnato con la maglia azzurra quattro gol ufficiali, tutti in campionato.

