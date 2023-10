Tennis: Gala di beneficenza sui campi del Tennis Club Capri

Gala di tennis per motivi di beneficenza ha caratterizzato questo fine settimana di passaggio tra settembre e ottobre. Un match amichevole che ha visto in campo la squadra del Tennis Club Capri e quella del circolo di Lanciani. Si sono avvicendati in partite amichevoli di doppio, sempre con uno sguardo alla beneficenza tesi a supportare l’evento Fisdir che si terrà il 21 ottobre a Capri sui campi del Tennis Club Capri, dove sarà effettuata anche la cerimonia di gemellaggio tra il Club Etruria (Lanciani) e tanti amici del Tennis Montecarlo. Con la partecipazione ed il sostegno di Stefano Muri, dell’associazione Vittimedellastrada.com.

Quella del 21 sarà una giornata importante per la solidarietà e la beneficenza ed in campo in rappresentanza del Tennis Club Capri presenzierà il prof.

Luigi Angrisani, Mattia Federico e Paolo Scoppelsa. Intanto si è registrata una prima sentita partecipazione anche della squadra tennistica femminile che si è confrontata in campo con avversari maschili. Partnership il Grand Hotel Quisisana rappresentato da Adalberto Cuomo.

La due giorni del primo gala che è terminato domenica sera è stata organizzata dai maestri del Tennis Club Capri Giogio Di Stefano e Francesco Della Corte in sinergia con Luca De Lellis del Lanciani Club. Particolarità di questo gala di beneficenza e che non è stato festeggiato nessun vincitore, ma è stato un match in segno dell’amicizia. A distinguere comunque nelle partite in campo nel settore maschile sono stati Alberto Fabbri /Maurizio Pinti ( Etruria e Lanciani Club ) e nei match femminili Fiammetta Troili/ Barbara Hinna ( Lanciani Club ).