Sinner-Alcaraz, diretta semifinali Atp Pechino: orario e dove vederla. L'italiano può diventare quarto al mondo (raggiungendo il record di Panatta)

Jannik Sinner affronterà oggi, mercoledì 3 ottobre, a Pechino in semifinale Carlos Alcaraz, numero due della classifica Atp e prima testa di serie del torneo. In caso di vittoria Jannik scalerebbe la graduatoria come soltanto un italiano aveva fatto prima di lui: vincendo contro Alcaraz infatti Sinner, per ora al settimo posto, si ritroverebbe al quarto eguagliando il record di Panatta, miglior piazzamento all time di un italiano nella classifica Atp.