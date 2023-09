Doping, Simona Halep squalificata per quattro anni

Ora è ufficiale: Simona Halep è stata squalificata per quattro anni per due distinte violazioni delle norme antidoping. Lo ha dichiarato l'International Tennis Integrity Agency (Itia). La 31enne ex campionessa di Wimbledon e degli Open di Francia era già stata sospesa provvisoriamente dall'ottobre 2022 dopo essere risultata positiva al roxadustat, un potenziatore del sangue vietato, dopo una partita giocata agli Us Open dello scorso anno.

L'ex numero 1 del mondo ha sempre professato la sua innocenza, ma ora la sospensione potrebbe porre fine alla carriera tennista.

La 31enne ha già annunciato che farà ricorso in appello contro la decisione, dopo che il tribunale indipendente, riunitosi nel giugno 2023, «ha riscontrato violazioni intenzionali delle regole antidoping» sia per la presenza di una sostanza vietata nelle sue urine sia per «l'uso di una sostanza o metodo proibito durante il 2022».

Il roxadustat è più comunemente usato per trattare l'anemia come complicanza della malattia renale, ma può anche essere usato per migliorare le prestazioni sportive perché costringe il corpo a produrre più globuli rossi, che a loro volta consentono all'atleta di spostare più ossigeno nel corpo e aumentare così la resistenza. Per questo l'Agenzia mondiale antidoping (Wada) lo ha bandito dentro e fuori dalle competizioni inserendolo nella stessa categoria dell'Epo.

I’ve been provisionally suspended for 8 months even though I’ve sent all the evidence regarding my contamination to the ITF last December. I don’t ask for any special treatment, but to be able to get judged by the Tribunal. I feel it is unfair. How long is it going to last? pic.twitter.com/ZwcMzXKnd0

— Simona Halep (@Simona_Halep) April 27, 2023