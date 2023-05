Internazionali, l'ucraina Kalinina in finale: niente stretta di mano alla russa Kudermetova

È Anhelina Kalinina la prima finalista degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis femminile. La 26enne ucraina, numero 30 del seeding, si è imposta sulla russa Veronika Kudermetova, numero 11 del torneo romano in tre set con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2. Ora in finale la Kalinina, che a fine partita non ha stretto la mano alla sua rivale, affronterà la vincente del match di questa sera fra Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina. A fine partita, in conferenza stampa, la Kudermetova non ha commentato l'episodio a fine match: «Siamo entrambe qui solo per fare quello che amiamo, giocare a tennis».

Perché la Kalinina non ha stretto la mano alla Kudermetova

Kalinina, in conferenza stampa, ha spiegato cosa è successo.: «Non l'ho fatto perché lei è russa e la Russia sta bombardando il mio Paese, nulla di personale contro di lei, siamo qui per sport ma è quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti». La tennista ucraina, alla prima finale in un 1000, ha ringraziando il pubblico: «Ho sentito un supporto incredibile, non ricordo dove ho vissuto una cosa simile. Voglio ringraziare i tifosi, mi hanno dato una grande mano». L'argomento che purtroppo coinvolge la prima finalista degli Internazionali BNL d'Italia è però la guerra in Ucraina . La Kalinina ha spiegato: «Nella mia città, a Nova Kachovka, non c'è più nessuno della mia famiglia. E' stata occupata e bombardata dai russi. La mia famiglia è a Kiev, i miei genitori insegnano tennis e una bomba è caduta a pochi metri dal centro sportivo, perché si trova vicino all'aeroporto. E l'aeroporto non c'è più»