Internazionali tennis, Alcaraz eliminato a sorpresa: il numero uno al mondo sconfitto da Marozsan 6-3 7-6

Vieni ad ammirare Alcaraz e scopri di impazzire per Marozsan. Gli Internazionali BNL d'Italia hanno offerto una giornata di grande, giovane, tennis al Centrale. C'era anche Francesco Totti per una sfida che attendeva il trionfo di Alcaraz e che invece ha donato ai tifosi capitolini uno straordinario Marozsan. L'ungherese ha battuto infatti lo spagnolo 6-3; 7-6 sbancando totalmente i pronostici di questo incredibile lunedì. Marozsan, prima di oggi, non aveva mai vinto una partita in un torneo ATP.

Alcaraz eliminato dagli Internazionali, gioia Marozsán

Esce dunque a sorpresa dal tabellone il numero uno al mondo, da lunedì prossimo, Carlos Alcaraz. La sorpresa si chiama Fabian Marozsan, 23enne di Budapest, per la prima volta vincitore in un torneo ATP. A fine partita l'ungherese ha parlato ai microfoni degli Internazionali BNL d'Italia mostrandosi ovviamente soddisfatto: «Non riesco ancora a immaginarlo. Era il mio sogno la scorsa notte e ora si è avverato. Ho solo provato a fare qualcosa di speciale... e ora mi ritrovo ad aver battuto il numero uno al mondo, il meglio del nostro sport. Sono solo felice di fare il mio lavoro». Alcaraz, in sala stampa, ha fatto i complimenti al suo avversario: «Mi ha messo in difficoltà, ha occupato bene gli spazi e non mi ha concesso di fare quello che volevo.

Fisicamente stavo benissimo, nessun tipo di problema. Ma è andata così». Il pensiero vola a Parigi: «Mi dispiace lasciare così presto Roma ma ora guardo avanti»