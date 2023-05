Internazionali tennis, esordio ok per Sinner: Kokkinakis battuto in 2 set (6-1, 6-4). «La pausa è servita a mettere benzina»

Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio. L'altoatesino vince il secondo turno degli Internazionali d'Italia battendo in due set Thanasi Kokkinakis con il risultato di 6-1, 6-4 in un'ora e diciannove minuti di gioco. Al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Sebastian Baez e Alexander Shevchenko.

«Per me è molto importante fare più esperienza possibile a ogni manifestazione alla quale partecipo.

Ogni torneo sento di poter andare lontano», ha detto Sinner alla fine della partita vinta contro Thanasi Kokkinakis. «Ci siamo preparati bene - ha aggiunto - Fisicamente sto bene. Poi è chiaro che ci sono tornei dove si fa più fatica, mentre altri sono speciali come questo. Roma mi piace tanto e sono molto contento di essere qui». Poi ha concluso: «È sempre una grande emozione entrare in questo campo. Proverò a fare il massimo in ogni partita, poi vediamo come andrà».

Il tennista: «Pausa è servita per mettere tanta benzina»

«Sono molto felice di aver vinto questo primo match a Roma. Non mi crea tanti problemi giocare al mattino, mi piace perché non devi aspettare tutto il giorno, hai finito la tua giornata. Giocare la sera è diverso ma ormai ci possiamo coordinare un po' meglio. Magari prima facevo più fatica ma anche la sera va bene». Lo ha detto l'azzurro Jannik Sinner in conferenza stampa al Foro Italico dopo il successo per 6-1, 6-4 all'esordio sull'australiano Thanasi Kokkinakis. «Abbiamo lavorato tanto sul servizio, abbiamo cambiato qualcosa, ora mi sento meglio, non è ancora il servizio perfetto, oggi ho servito bene nei momenti importanti. Abbiamo cambiato movimento. In generale comunque mi sento bene, abbiamo messo tanta benzina nel corpo la scorsa settimana, abbiamo lavorato tanto per questo torneo e per il Roland Garros, il più importante torneo della stagione sulla terra», ha aggiunto Sinner. «I favoriti? C'è ovviamente Carlos (Alcaraz ndr.), lo ha fatto vedere a Madrid, sta giocando bene, ha perso poche partite quest'anno. Poi anche Nole. Loro due non si possono non nominare come favoriti, qui Nole anche in momenti complicati si è sempre ritrovato. Io sto lavorando un pò su tutto, il servizio è quello su cui devo lavorare di più, e anche le smorzate e lo slice, o il cambio di ritmo. Il mio colpo migliore è il rovescio ma anche il dritto lo sento bene ora», ha aggiunto il numero 8 al mondo.