Diretta finale Internazionali tennis, Rune-Medvedev: segui la partita live

E' partito il conto alla rovescia della finale degli Internazionali BNL d'Italia. Alle 16 è fissata la partita tra Rune e Medvedev, i due "eroi" che hanno superato le lunghissime giornate al Foro Italico condizionate sì dal grande tennis ma anche dalla pioggia. La stessa che ora sta cadendo copiosa sul Centrale, luogo prescelto per il big match tra il danese e il russo. Al termine della premiazione della finale del doppio maschile, non c'è stato neanche il tempo di festeggiare il monegasco Hugo Nys e il polacco Jan Zielinski. La coppia aveva battuto gli olandesi Botic Van de Zandschulp e Robin Haase col punteggio di 7-5 6-1. Ma nel momento della consegna del trofeo, una bomba d'acqua si è abbattuta sul Centrale. Fuggi fuggi generale e corsa nello stendere i teloni.

Rune è la vera sorpresa per i tifosi del Foro Italico.

Il ventenne era un bambino quando Rafa Nadal e Novak Djokovic, protagonisti o uno o l'altro nelle ultime diciotto finali del torneo, mietevano successi a Roma; ora di fronte a Medvedev, Holger può provare a iscrivere il suo nome nel prestigioso albo dei vincitori. Dove sarà possibile vedere la diretta della partita? La partita verrà trasmessa in diretta televisiva in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Super Tennis. La diretta testuale web su Il Messaggero.it.

