Sinner, la semifinale contro Alcaraz può valere il quarto posto Atp (come Panatta): Dimitrov battuto a Pechino

Jannik Sinner potrebbe scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano. L'altoatesino ha conquistato la semifinale dl torneo di Pechino dopo aver battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco.

Coppa Davis, Arnaldi trascina l'Italia alle Finals di Malaga: Borg battuto in due set

Un quarto di finale non facile per Jannik, che però si è dimostrato più forte anche di qualche problema fisico, che non gli ha permesso di esprimere il suo miglior tennis per buona parte dell'incontro, tanto che i suoi problemi di stomaco si sono palesati anche durante un cambio di campo.

Domani Sinner affronterà in semifinale Carlos Alcaraz, numero due della classifica Atp e prima testa di serie del torneo.

In caso di vittoria Jannik scalerebbe la graduatoria come soltanto un italiano aveva fatto prima di lui: vincendo contro Alcaraz infatti Sinner, per ora al settimo posto, si ritroverebbe al quarto eguagliando il record di Panatta, miglior piazzamento all time di un italiano nella classifica Atp.