Il telescopio Hubble “cattura” due stelle nella nebulosa di Orione

La stella variabile luminosa V 372 Orionis è al centro della scena in questa immagine dal telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA, che ha anche catturato una stella compagna più piccola in alto a sinistra di questa immagine. Entrambe le stelle si trovano nella Nebulosa di Orione, una regione colossale di formazione stellare a circa 1.450 anni luce dalla Terra.

V 372 Orionis è un particolare tipo di stella variabile nota come variabile di Orione. Queste giovani stelle sperimentano alcuni stati d'animo tempestosi e dolori di crescita, che sono visibili agli astronomi come variazioni irregolari di luminosità. Le variabili di Orione sono spesso associate a nebulose diffuse, e V 372 Orionis non fa eccezione; il gas irregolare e la polvere della nebulosa di Orione pervadono questa scena.

Questa immagine sovrappone i dati di due strumenti di Hubble. I dati della Advanced Camera for Surveys e della Wide Field Camera 3 a lunghezze d'onda infrarosse e visibili sono stati stratificati per rivelare ricchi dettagli di questo angolo della Nebulosa di Orione. Hubble ha anche lasciato la sua sottile firma su questo ritratto astronomico sotto forma di punte di diffrazione che circondano le stelle luminose. Le quattro punte intorno alle stelle più luminose di questa immagine si formano quando un'intensa fonte di luce, come la luce stellare, interagisce con le quattro palette all'interno di Hubble che supportano lo specchio secondario del telescopio. Le punte di diffrazione del telescopio spaziale NASA/ESA/CSA James Webb, d'altra parte, sono a sei punte a causa dei segmenti dello specchio esagonale di Webb e della struttura di supporto a 3 zampe per lo specchio secondario.