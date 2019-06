Di che colore sono le sfere? L'illusione ottica che costringe il cervello a inventare i colori diventa virale

A three-color confetti illusion with spheres, which appear to be yellowish, reddish, and purpleish but in fact have exactly the same light-brown base color (RGB 255,188,144). Shrinking the image increases the effect. Original png file is at https://t.co/6r2PMbLMJc. pic.twitter.com/ro1zpVxLm2 — David Novick (@NovickProf) 14 giugno 2019

The circles are all the same shade of grey! I made an animated version of the three color confetti illusion. #OpticalIllusion #Loop @NovickProf pic.twitter.com/ImtxfeTvx8 — Frank Force (@KilledByAPixel) 15 giugno 2019

Martedì 18 Giugno 2019, 13:35

In breve tempo è diventata virale l'immagine nella quale appaiono alcune sfere che sembrano avere tre colori diversi, ma che nella realtà hanno tutte la stessa tonalità.Si tratta di un'illusione ottica che sfida la nostra capacità di identificare correttamente i colori dei vari oggetti posizionati su uno sfondo multicolore. La foto è stata condivisa su Twitter ed è diventata virale, ricevendo circa 190.000 Mi piace.Come spiega David Novick, professore di ingegneria presso l'Università del Texas e autore dell'immagine, le sfere sembrano avere alcune un colore giallo, altre un colore rosso e altre ancora un colore viola. Nella realtà sono tutte di colore marrone chiaro.L'effetto - noto come illusione di Munker-White - è dovuto alle linee orizzontali verdi, rosse e blu che passano davanti o dietro le sfere, facendo sì che il cervello interpreti male il loro reale colore. Alcuni utenti hanno creato versioni animate di questa illusione, in cui è possibile vedere un effetto simile con cerchi in movimento.