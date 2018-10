Dalle consolle ai titoli, Xbox presenta il suo gaming per Natale

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 11:34

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la festa più attesa dell’anno. Per celebrare al meglio l’entusiasmo e la gioia che caratterizzano il periodo natalizio, Xbox suggerisce una serie di idee-regalo per immergersi nel mondo dei videogiochi da soli o in compagnia, condividendo l’esperienza di gioco con i propri amici e la propria famiglia.Per giocare ai titoli più belli di sempre, Xbox propone come dono di Natale due console diverse, in base alle tasche e alle esigenze del giocatore.Xbox One X, la console più potente al mondo, è l’idea-regalo perfetta per immergersi in sessioni di gioco in 4K. Grazie alla potenza senza compromessi offerta dalla Xbox più piccola di sempre, i giocatori potranno vivere un’esperienza unica grazie al 40% di potenza in più offerta da Xbox One X rispetto a qualsiasi altra console (Prezzo: a partire da € 499,99).Xbox One S è invece la soluzione ideale per chi desidera entrare per la prima volta nel mondo del gaming, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Grazie a una grafica brillante con tecnologia HDR, a un audio di qualità superiore e alla modalità di gioco online rapida e affidabile, Xbox One S è perfetta per giocare, guardare serie TV o trasmettere sessioni di gioco (Prezzo Bundle 1TB: a partire da € 300,99).Non manca naturalmente una gamma di titoli esclusivi per vivere avventure immersive, adrenaliniche e per stimolare la propria creatività. Per gli amanti dell’alta velocita e delle corse a tutto gas, il nuovo Forza Horizon 4, quarto capitolo della saga sviluppata da Playground Games e pubblicata da Microsoft Studios, è il videogioco perfetto da trovare sotto l’albero. Ambientato nella meravigliosa e storica Gran Bretagna, il titolo introduce le stagioni dinamiche in un mondo aperto e condiviso, il tutto rappresentato al meglio grazie all’HDR e al 4K nativo(Prezzo: a partire da € 64,99).Minecraft, il gioco esclusivo che permette di stimolare la propria creatività con i famosi blocchi colorati, è il dono ideale anche per i più piccoli, per esplorare un mondo continuamente in evoluzione, creando fantastiche costruzioni. Minecraft include anche la funzionalità multiplayer, per giocare online in compagnia dei propri amici (Prezzo: a partire da € 19,99).Per chi desidera, invece, assicurarsi il meglio del gaming a soli € 9,99 al mese, Xbox Game Pass è il servizio in abbonamento che offre accesso illimitato a più di cento fantastici titoli per Xbox One e Xbox 360, come Sea of Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4. Game Pass consente inoltre di ottenere le esclusive Xbox dal loro day one, scaricando i titoli direttamente sulla propria console per giocare online oppure offline.