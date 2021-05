Apple nel 2020 ha bocciato un milione di app: ecco tutti i motivi

Per entrare (e restare) nell'App Store bisogna essere perfetti. Perché la Apple è sempre più severa con gli account e applicazioni che non rispettano le regole rigide stabilite a Cupertino. In una nota l'azienda ha fatto sapere di aver bocciato nel solo 2020 circa un milione di app per cui era stata richiesta l'approvazione e la pubblicazione nello store.

I motivi - Dai dati pubblicati da Apple, 48.000 applicazioni sono state rimosse perché utilizzavano funzionalità nascoste, 150.000 perché copie di altre app, spam o perché manipolavano l'utente per fargli concludere degli acquisti, 215.000 perché raccoglievano dati su utenti o altre violazioni della privacy e 95.000 per comportamento fraudolento o perché cambiavano la propria "natura" dopo l'ok di Apple. Le transazioni fraudolente bloccate sono per 1,25 miliardi di euro. Tre milioni invece le carte di credito "salvate" da acquisti non desiderati.