Honor Watch Gs3: per gli amanti dello stile e della smart life

Nel corso del recente evento di presentazione del Magic 4 Pro, Honor ha anche svelato il Watch GS3. Design elegante e motore AI a 8 canali per la frequenza cardiaca, questo smartwatch è in grado di offrire un ventaglio di funzioni che spaziano dalla salute e il benessere, allo sport, alle esperienze di smart-life, alla ricarica rapida e molto altro ancora.

Adatto per lo sport, le occasioni casual o formali, Honor Watch GS 3 è caratterizzato da un elegante design ultrasottile di 10,5mm di spessore, realizzato in acciaio inossidabile 316L completamente lucidato e con un peso di soli 44gr., che conferiscono un look elegante e sofisticato, garantendo al tempo stesso il comfort al polso per tutto il giorno.

A protezione del display, un vetro curvo 3D con quadrante rotondo da 45,9mm, resistente alle impronte digitali. Il display è un touch screen Amoled da 1,43 pollici con risoluzione di 326 ppi, capace di una luminosità massima di 1000 nit e un’esperienza visiva perfetta anche sotto la luce diretta del sole. È inoltre disponibile una gamma di quadranti con diversi stili personalizzabili, per adattare lo smartwatch all’outfit quotidiano.

Basato sulle capacità di ricerca e sviluppo di Honor, il Watch GS 3 è il primo wearable del brand dotato di sensori avanzati di frequenza cardiaca PPG a 8 canali in grado di catturare un numero maggiore di segnali ottici. Il device utilizza, infatti, molteplici algoritmi di fusione per annullare il rumore del movimento durante l'esercizio fisico, ottenendo in modo intelligente una raccolta dati più accurata con un consumo energetico inferiore. Con l’integrazione del software e hardware, il wearable migliora così l'accuratezza del monitoraggio della frequenza cardiaca di oltre il 97%, fornendo dati precisi per la migliore comprensione delle condizioni fisiche in tempo reale.

GS 3 è smartwatch intelligente capace di fornire anche l’andamento della SpO2, con il quale tenere sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue. In più, l’orologio consente di monitorare da vicino i livelli di stress di chi lo indossa e, se necessario, suggerisce di eseguire un allenamento di respirazione per regolare lo stato di salute. Compagno ideale per lo sport e le attività estreme, Watch GS 3 è dotato di oltre 100 modalità sportive e il rilevamento automatico di sei sport diversi, ivi compresi il monitoraggio delle prestazioni e i dati sulla salute.

Grazie alla presenza del GNSS a doppia banda di frequenza, il wearable di Honor offre una migliore capacità di localizzazione per gli sport all'aperto, consentendo di tracciare con precisione il percorso di corsa o in bicicletta. Inoltre, lo smartwatch è in grado di resistere a temperature estreme, da meno 20 a 45 gradi Celsius, ed è anche resistente all'acqua fino a una profondità di 50mt, garantendo un'esperienza di allenamento senza preoccupazioni in condizioni diverse.

Oltre al rilevamento delle prestazioni, lo smartwatch contiene anche 12 corsi di fitness programmati con un totale di 44 dimostrazioni di esercizi animati che guidano nell’eseguire semplici routine di allenamento a casa o in ufficio, in modo efficace e corretto.

Grazie a sensori nuovi e migliorati e all'algoritmo di risparmio energetico intelligente integrato, Watch GS 3 vanta una durata della batteria di 14 giorni in condizioni di utilizzo generale. Con il GPS attivato, lo smartwatch può durare fino a 30 ore. Il supporto alla ricarica rapida, consente l’autonomia di una giornata con una ricarica di soli 5 minuti.

Honor Watch GS 3 è disponibile nei seguenti colori e prezzi: