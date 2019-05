Il Giappone presenta il suo supertreno, arriverà a 400 km/h

Sabato 11 Maggio 2019, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 17:06

Il Giappone ha rilasciato il modello di prova del suo treno ALFA-X, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Kyodo.​Si prevede che l'ALFA-X potrà raggiungere durante le prove di velocità che inizieranno questo mese i 400 chilometri all'ora.Il convoglio è stato presentato ai media dalla compagnia ferroviaria giapponese East Japan Railway Co ed è composto da 10 vagoni. Ha la forma di un ago con due sezioni allungate su entrambe le estremità lunghe rispettivamente 16 e 22 metri, che sono state previste per ridurre la pressione e il rumore dell'aria.Il treno è stato costruito in maniera congiunta da Kawasaki Heavy Industries Ltd. e Hitachi Ltd., è di colore grigio ed è stato pensato per raggiungere la velocità di 360 chilometri orari, circa 40 km/h in più rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, si prevede che durante le prove di velocità il treno potrà raggiungere fino a 400 chilometri all'ora.East Japan Railway Co. prevede di avviare ufficialmente l'ALFA-X prima della primavera del 2031.