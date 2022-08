Poco C4, il top del segmento entry-level per convenienza, qualità e performance

Poco annuncia ufficialmente l’arrivo in Italia del modello C40, un device che offre un ampio complesso di funzionalià interessanti ed utili quando siamo in movimento.

Il device è imbattibile nel rapporto qualità-prezzo e offre prestazioni da leader del segmento. Grazie al grande display LCD Dot Drop da 6,71 pollici, il più grande mai visto su uno smartphone Poco, gli appassionati sono completamente immersi nell'esperienza d’uso che caratterizza i prodotti nati sotto questo marchio. Il vetro Corning Gorilla Glass, protegge il dispositivo ed offre un’ottima resistenza ai graffi.

APPROFONDIMENTI SMARTPHONE Svelato da Asus lo Zenfone 9: smartphone dalla grande... IL PREMIO ​Digitalizzazione, ecco i finalisti dei Paperless & Digital...

Il display ha una luminosità che raggiunge i 400 nits, completata da funzioni come la Sunlight Mode Display, che regola in modo intelligente la luminosità dello schermo in proporzione all'esposizione alla luce solare diretta. Inoltre, la Reading Mode consente di impostare lo schermo su una temperatura colore più calda e più comoda per la vista, poiché in grado di ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lettura. L'ampio schermo e le funzioni intuitive rendono infine più accessibile la visione di video, l'utilizzo di giochi e persino la scrittura di messaggi.

Oltre alle caratteristiche che lo rendono una potenza dell’intrattenimento, il C40 è dotato di altoparlanti che migliorano ulteriormente l’utilizzo. La doppia fotocamera posteriore comprende un sensore principale da 13MP e un sensore di profondità da 2MP; anteriormente, è presente una fotocamera da 5MP. Questa configurazione è accompagnata da un'ampia gamma di funzioni e modalità innovative per la fotografia e la videografia, che consentono di catturare ogni singolo momento con chiarezza e precisione. La fotocamera frontale da 5MP è perfetta per i selfie e le videochiamate, mentre l'obiettivo con sensore di profondità da 2MP consente il rilevamento della profondità in tempo reale per un'estetica e una qualità innegabili nella creazione di contenuti.

Sotto la scocca, Poco C40 monta l'ultimo processore octa-core JR510 ad alte prestazioni di JLQ Technology. La sua piattaforma mobile è costruita su un processo a 11nm con otto core Cortex-A55 che lavorano fino a 2,0GHz. Il design giovane e vivace dello smartphone racchiude un aspetto audace e più sicuro che mai da tenere in mano. La batteria, con capacità da 6.000mAh, garantisce più di due giorni di autonomia con una singola carica e supporta la ricarica rapida a 18W.

Il modello in configurazione da 4GB+64GB è disponibile da domani in tre colorazioni: Yellow, Power Black e Coral Green al prezzo di 189,90 euro. Ovviamente, non può mancare l’offerta Early Bird che consentirà di acquistarlo per 5 giorni a 169,90 euro a partire dalle ore 13.00 del 3 agosto fino alle 12.59 dell’8 agosto.