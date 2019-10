«Questo messaggio si autodistruggerà in pochi secondi»: presto una nuova funzionalità su WhatsApp

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 15:57

L'applicazione di messaggistica WhatsApp sta elaborando una nuova funzione che le consentirà di preinstallare l'autodistruttività dei messaggi in brevissimo tempo. La funzione è stata rilevata in una versione beta e al momento non è disponibile per tutti i dispositivi.La possibilità di inviare «messaggi evanescenti» è apparsa nella versione beta 2.19.275 dell'applicazione per la piattaforma Android, secondo quanto dettagliato dal portale WABetaInfo.Questa funzione è utile per gli utenti che desiderano inviare informazioni riservate, ma non vogliono che siano disponibili per sempre.Nella sua attuale versione beta WhatsApp consente l'autodistruzione dei messaggi entro 5 secondi. WABetaInfo, inoltre, riferisce che la funzione è nella sua fase iniziale di sviluppo e suppone che la sua configurazione potrebbe cambiare.