Elon Musk fa danni alla guida della Tesla Cybertruck: travolto un dissuasore del traffico

La Tesla Cybertruck, a poche settimane dal suo lancio, torna a far parlare. Così come il suo ideatore, Elon Musk. Dopo la gaffe durante la presentazione della creatura "pick-up" (un vetro si ruppe dopo il test sull'infrangibilità dei finestrini) arriva un altro video imbarazzante per Musl. Il miliardario americano è stato ripreso mentre usciva da un parcheggio di un ristorante.

Dopo aver salutato gli amici, la Tesla Cybertruck dell'imprenditore va a sbattere contro un dissuasore del traffico. Il video, pubblicato da TMZ, è diventato subito virale in rete.

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH — Janne Wolterbeek ⚡️ (@langejanne) December 8, 2019

Non è chiara l'entità dei danni, ciò che è evidente è il fatto che Musk dopo l'incidente non si sia neanche fermato per controllare quanto successo. All'uscita del locale, a Malibù in California, i curiosi presenti sono rimasti senza parole. Non solo per aver visto la nuovissima Cybertruck ma per essersi anche accorti della poca abilità del suo fondatore nel guidarla.

