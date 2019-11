Elon Musk presenta la nuova Tesla, ma spacca il finestrino in diretta: imbarazzo sul palco

Sembra un'auto del futuro la nuova Cybertruck, l'ultima arrivata in casa Tesla. Un pick-up elettrico che assomiglia a un blindato, svelato nella notte a Los Angeles. Tuttavia, nel corso della presentazione, qualcosa è andato storto, un imprevisto che ha causato non poco imbarazzo al padrone di casa Elon Musk.

L'imprenditore, per dimostrare l'infrangibilità dei finestrini Tesla Armor Glass, ha lanciato una sfera di metallo sui vetri di Cybertruck, che però si sono icrinati. Non una, ma ben due volte, i finestrini si sono rotti sotto i colpi di Elon Musk.Tangibile l'imbarazzo del Ceo di Tesla, che si è limitato a sorridere e spiegare che sistemeranno la cosa in seguito.



Elon Musk che rompe il vetro indistruttibile della sua #Cybertruck è la cosa più bella del giorno pic.twitter.com/V0hbpfaghw — Lorenzo (@Allampino) November 22, 2019

