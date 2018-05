Pornhub lancia l'app gratuita per navigare in incognito: i minori potranno vedere i film hard

Sabato 26 Maggio 2018, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 16:54

Ponhub lancia un'app che potrebbe permettere ai bambini di vedere video hard ed eluderebbe le nuove normative europee sulla privacy. L'app in questione è il servizio VPN con larghezza di banda illimitata e gratuita. La novità nasce dall'esigenza di una navigazione sicura e in incognito.I browser con navigazione in incognito non offrono una copertura sufficiente da “occhi indiscreti”, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche, da qui l’esigenza di Pornhub di fornire un’alternativa con un livello ulteriore di sicurezza e privacy. Con questa app ci si potrà collegare alle reti VPN, ma questa non è una novità, visto che altre app lo fanno. Quello per cui Pornhub si differenzia è che il suo servizio è l’unico ad aver promesso di fornire l’accesso in forma gratuita e a tempo illimitato, senza dover sottoscrivere nessuna iscrizione.La connessione viene fatta su server internazionali e non è così tracciabile. In questo modo puoi collegarti in ufficio ai social network e ai siti per vedere i contenuti in streaming saltando i blocchi di accesso. Non verrà in questo modo verificata nemmeno l'età e quello che è un servizio vietato ai minori di 19 anni, potrebbe diventare di facile accesso a tutti i ragazzi.