TiktokShortFilm il nuovo concorso gratuito per il miglior creator che potrà vivere il Festival di Cannes

Tik Tok Italia ha lanciato un concorso per tutti i creators over 18+ che vorranno partecipare all'iniziativa, in cambio di un premio molto ambito, soprattutto dai fan del cinema.

Tiktok, il social network dai milioni di video brevi personalizzati, fino a poco fa molto criticato, sta coinvolgendo un pubblico di tutte le età ormai già dal 2014, anche se il suo picco in Italia l'ha ottenuto a partire periodo della pandemia da Covid-19 nel quale molti creators hanno avuto successo.

"Preparati a condividere la tua storia con il mondo intero" così lo spot pubblicato dal canale ufficiale di Tik Tok Italia ha diffuso la notizia del concorso per tutti i creators interessati a partecipare.

Il concorso non è indirizzato solamente ai creatori di contenuti che oggi contano molteplici followers, ma a chiunque sia interessato a partecipare. L'unico limite imposto dalla piattaforma è quello dell'età, ovvero dai giovani over 18 in poi.

#TikTokShortFilm è il nome del concorso che sta spopolando sul web, il quale prevede la partecipazione creando un breve cortometraggio di 1 minuto; non ci sono regole o limiti all'immaginazione, basterà essere creativi per scalare l'algoritmo.

Quello che sarà il #TikTokShortFilm dovrà essere pubblicato nel periodo compreso tra il 6 e il 29 marzo.

Il vincitore del concorso lanciato da TikTok Italia, avrà la fortuna e il privilegio di partecipare al prossimo Festival di Cannes in Costa azzurra.