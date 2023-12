Ravello, la tecnologia 3d riporta alla luce l’antica bellezza di Villa Rufolo

Lo stile di Villa Rufolo a Ravello, che fonde le tipologie architettoniche e decorative arabe e bizantine continua, nel corso dei secoli, ad affascinare migliaia di persone. Nel Medioevo, grazie alla sua posizione strategica sulla Costiera Amalfitana, divenne un luogo di enorme valore culturale e commerciale, e nonostante il passare del tempo essa ha conservato molti degli ambienti che la rendono uno degli esempi più interessanti di architettura del XII secolo nell'Italia meridionale. Il Laboratorio Modelli dell'Università degli Studi di Salerno (Unisa), guidato dal Prof Salvatore Barba in qualità di responsabile scientifico, opera da diversi anni a Ravello con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dell’architettura locale. In tale contesto, il Laboratorio ha avviato collaborazione con la Direzione di Villa Rufolo per riscoprirne e ricostruirne in digitale la sua immutata bellezza.

Anna Sanseverino e Carla Ferreyra, che hanno conseguito il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, hanno avuto l’opportunità di collaborare al progetto, che prevedeva il rilievo e la modellazione architettonica nonché l'utilizzo della visualizzazione in tempo reale per riportare alla luce la storia dell'edificio.

La ricerca della Sanseverino si è concentrata sugli aspetti strutturali legati alle metodologie di progettazione Bim (Building Information Modeling), sistema informativo digitalizzato della costruzione, mentre quella di Carla Ferreyra sulla valorizzazione virtuale dei Beni Culturali.

Per portare a compimento la loro opera, le due ricercatrici si sono avvalse di Enscape di Chaos, un plug-in di visualizzazione in tempo reale per applicazioni di grafica 3d che consente di creare rendering realistici in pochi secondi all'interno del software di modellazione preferito. In particolare, nell’ambito del progetto di Villa Rufolo, è stato utilizzato Autodesk Revit per realizzare render realistici della struttura e, grazie alla visualizzazione in tempo reale, è stato possibile ricostruire digitalmente uno degli elementi più significativi della nobile residenza, il chiostro moresco. «Dopo aver provato diversi software di visualizzazione in tempo reale, la scelta è ricaduta su Enscape perché si è rivelato molto intuitivo e veloce. Abbiamo, infatti, ottenuto risultati sorprendenti», ha spiegato Anna Sanseverino.

L’utilizzo della soluzione di visualizzazione in tempo reale di Chaos è stato fondamentale nel progetto della ricostruzione digitale di Villa Rufolo e ha offerto diversi vantaggi, tra i quali:

la disponibilità di nuovi strumenti di visualizzazione e di rendering in tempo reale, che hanno permesso di unire i diversi livelli di informazioni in una visione multidimensionale. Lo studio e l'interpretazione della modellazione di Villa Rufolo ha così contribuito alla riscoperta di alcuni eventi della sua storia dimenticati o mai raccontati, permettendo di validare, con rigore scientifico, le ipotesi e le ricerche condotte nel corso degli anni;

la facile integrazione degli oggetti Bim per correggere rapidamente i difetti del progetto. Ciò che rende il tutto ancora più semplice è che il plug-in possa essere utilizzato su ogni tipo di computer, anche su quelli con una scheda grafica di qualità medio-bassa;

la facilità di utilizzo. Per questo motivo la soluzione è stata presentata a 25 studenti del corso di Informatica Grafica del C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura del dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno. Sanseverino e Ferreyra hanno dimostrato come Enscape potesse gestire la rappresentazione di dati integrati con un approccio Bim e, alla fine della lezione, gli studenti hanno creato rendering di buona qualità rimanendo colpiti dalla rapidità dei tempi di lavorazione. Altrettanto veloce e intuitiva è stata la realizzazione di un video renderizzato di Villa Rufolo, utilizzando per la texturizzazione una combinazione di materiali avanzati, scaricabili e ottenuti a partire dal rilievo fotogrammetrico, che lavorano con la mappatura Physically Based Rendering (Pbr);

la semplicità di condivisione dei progetti con i diversi collaboratori in tutto il mondo. Nel progetto Villa Rufolo, infatti, la possibilità di esportare un modello come web standalone ha permesso di condividerlo con la maggior parte degli stakeholder, fornendo un accesso diretto per navigare all'interno dell'asset senza dover installare software aggiuntivi.

«Siamo felici che grazie ad Enscape sia stato possibile riportare alla luce e far conoscere la storia di questo splendido edificio», ha dichiarato Petr Mitev di Chaos.