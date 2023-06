Lenovo Tab Extreme e Smart Paper disponibili in Italia

Lenovo Tab Extreme e Smart Paper, presentati in anteprima al Ces 2023, sono giunti anche nel nostro Paese. Questi due dispositivi ampliano ulteriormente l’offerta di tablet premium di Lenovo, rispondendo all’esigenza di usufruire di una tecnologia personalizzata, che possa restituire un’esperienza di intrattenimento e produttività eccellente nei moderni contesti d’uso.

Tab Extreme

Tab Extreme è il tablet più grande mai realizzato da Lenovo, perfetto per tutti gli appassionati di tecnologia che vogliono sfruttare al massimo questo form factor in termini di intrattenimento e produttività. Il tablet è dotato di display Oled 3k da14,5 pollici e una gamma di colori Dci-p3, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e di un sistema audio spaziale tridimensionale che si avvale di un set di ben otto altoparlanti Jbl a 4 canali.

Il processore adottato è un Octa-core MediaTek Dimensity 9000, caratterizzato da design innovativo multi-modale.

L'innovativo design della tastiera a doppia cerniera consente di sollevare e inclinare il tablet montato secondo l'angolo di visualizzazione preferito, emulando l’esperienza d’uso con il Pc. Questa possibilità consente, oltre alla facile regolazione dello schermo per guardare il display a mani libere, un’esperienza di digitazione su tastiera eccellente Infine, sempre grazie all’innovativo design a doppia cerniera, è possibile usufruire dell’angolazione migliore per le videochiamate.

Passare dalla produttività all’intrattenimento è estremamente facile, grazie al cavalletto multimodale magnetico che funge da supporto per la tastiera e supporta la visualizzazione a mani libere sia in orizzontale che in verticale quando il tablet non è fissato alla tastiera. Quest’ultima, dotata a sua volta di una doppia cerniera, integra un vano dedicato alla Precision Pen 3 in modo che sia sempre facilmente accessibile.

Tab Extreme è inoltre dotato del sistema operativo Android 13 e della più recente interfaccia utente di Lenovo, e può supportare in contemporanea fino a quattro app tramite la divisione dello schermo e tenere aperte fino a 10 app con finestre a comparsa. Grazie all’app Freestyle, è possibile ampliare l’utilizzo del proprio Pc Windows, trasformando il Tab Extreme in un secondo monitor wireless abilitato al tocco. Il Maxi tablet rappresenta anche un’ulteriore conferma dell’impegno di Lenovo nei confronti della sostenibilità ambientale: lo chassis è realizzato al 100% in alluminio riciclato e la sua confezione è al 100% priva di plastica.

Smart Paper

Smart Paper è un blocco note digitale, basato su tecnologia E-ink, pensato per tutti coloro, studenti e professionisti, che preferiscono prendere appunti a mano. Si tratta, infatti, di un'alternativa tecnologica in grado di regalare la sensazione della scrittura su carta, capace di offrire strumenti e funzioni aggiuntive che possono aiutare a diventare più organizzati, efficienti e produttivi. Con 74 modelli di blocco note tra cui scegliere, 9 impostazioni della penna e la possibilità di cancellare e spostare all'infinito gli appunti, Smart Paper supera i limiti dell’analogico, offrendo la possibilità di scrivere, disegnare, prendere appunti e persino comporre musica quando e dove si vuole. Per semplificare la raccolta degli appunti in classe o durante una riunione di lavoro, in dispositivo è dotato di due microfoni integrati che possono registrare una sessione da riprodurre in seguito nella sua interezza, oppure possono selezionare una nota specifica scritta durante la sessione, per ascoltare una breve riproduzione di ciò che è stato detto in quel momento. Smart Paper vanta una batteria di lunga durata, una penna always-on che non deve essere ricaricata, luce frontale a due colori e schermo a regolazione automatica che si adatta a vari livelli di luminosità, permettendo una facile visualizzazione anche quando le luci sono spente, e sessioni di lettura particolarmente agevoli. Oltre all'hardware, Smart Paper offre numerose applicazioni software per una maggiore produttività, tra cui e-mail, calendario, calcolatrice e l'app eBooks.com, una libreria virtuale da portare sempre con sé che consente di accedere a oltre due milioni di libri e dizionari.

Grazie all’app Smart Paper, è possibile migliorare il workflow sincronizzando il cloud per eseguire il backup dei propri file, memorizzare oltre 50 mila pagine di note digitali e poter accedere ai propri appunti e libri da qualsiasi luogo, grazie a uno spazio cloud di 5Gb gratuito per i primi tre mesi e disponibile a 9,99 euro per ogni trimestre successivo. Inoltre, l’app è in grado di convertire le registrazioni audio in testo, di leggere il testo scritto ad alta voce e di tradurre il testo in più lingue.

Lenovo Tab Extreme con Precision Pen 3 sono disponibili da fine giugno, in anteprima sull’e-shop ufficiale e in Spazio Lenovo, da 1299 euro. Tab Extreme Keyboard è disponibile invece a partire da 399 euro. Infine, Smart Paper è già disponibile a 499 euro.