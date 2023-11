Starship pronta al lancio: SpaceX di Elon Musk ci riprova con l'astronave destinata alla Luna e a Marte. Diretta

Tra un incontro l'altro con l'amico presidente della Cina, Xi Jinping, nuovo tentativo di lancio per Elon Musk che mette sul piatto un altro paio di miliardi dei suoi dollari per far decollare la sua gigantesca astronave Starship di SpaceX destinata a colonizzare la Luna e Marte. A ogni modo, come accade quasi sempre quando si tratta di razzi, anche questa volta il lancio di oggi si terrà domani, ma comunque ci siamo dopo che la compagnia del tycoon sudafricano-canadese-statunitense ha ottenuto il via libera per il secondo test del razzo più grande di sempre. Il countdown a Starbase a Boca Chica, nel sud del Texas, è stato ritarato per le 7 di sabato 18 novembre, le 14 in Italia. Con un ex tweet, lo stesso Musk sulla sua piattaforma X ha spiegato che il breve rinvio è dovuto alla necessità di sostituire un meccanismo idraulico che aziona una delle alette/aerofreni che servono per tenere in assetto il razzo nella fase di rientro. Insomma, pare una cosa da poco rispetto alla complessità di questo prototipo.

We need to replace a grid fin actuator, so launch is postponed to Saturday — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2023

Il nuovo test

La nuova prova avviene a pochi mesi di distanza da quella dello scorso 20 aprile, che si è conclusa con un parziale insuccesso: al momento del lancio, alcuni dei motori del razzo, alimentati a metano e ossigeno liquido, non si sono accesi correttamente e lo stadio superiore non è riuscito a separarsi dal lanciatore, diventando difficile da controllare. Per questi motivi, il razzo è stato fatto esplodere quattro minuti dopo il lancio sopra il Golfo del Messico.

Sbagliando si impara

La sconquassante partenza di Starship ha anche danneggiato la base, scavando un cratere sotto la pedana di cemento di lancio e scagliando detriti a centinaia di metri.

I primi quattro prototipi di Starship, ad esempio, sono esplosi in fase di lancio o a bassa quota, ma poi il programma è subito ripartito facendo tesoro degli errori. Nell'ultimo test prima dell'aprile scorso l'astronave aveva raggiunto i 40 chilometri di quota.

Ecco così che lo stesso imprenditore ha dichiarato che sono state apportate più di 1.000 modifiche sulla base delle lezioni apprese. La piattaforma di lancio, ad esempio, è stata rinforzata con un nuovo sistema di raffreddamento ad acqua, un "impianto a diluvio", per limitare i danni causati dal calore estremo generato dai motori. Inoltre, è stata sviluppata una nuova scalatte di procedure che farà accendere i motori dello stadio superiore (la navicella verra e propria che scondo Musk potrà trasportare 100 persone) mentre è ancora attaccato a quello inferiore, visto che la tecnica tradizionale non si è dimostrata efficace.

Gli obiettivi di questo secondo test, dunque, sono gli stessi del primo: SpaceX punta ad inviare lo lavicella in orbita, solo parziale, intorno alla Terra, con ammaraggio finale nell'Oceano Pacifico, vicino alle Hawaii, un' ora e 20 minuti dopo il lancio. Lo stadio inferiore, invece, si dirigerà verso una piattaforma nel Golfo del Messico.

Il razzo più grande della Storia

Starship, missile di lucente acciaio tirato a specchio alto 120 metri (10 metri in più dell'attuale primatista Saturn V delle missioni Apollo che comunque Von Braun aveva progettato pensando già a Marte) e con diametro di 9 metri, è il razzo più potente della storia: grazie a 33 motori Raptor II a metano e ossigeno liquido disposti su tre cerchi che generano quasi 7,5 milioni di chilogrammi di spinta, toglierà il record allo Space Launch System (Sls) della Nasa che ha debuttato a novembre 2022 nella missione lunare Artemis 1 e che, al momento del lancio, produce quasi 4 milioni di chilogrammi di spinta. Può portare nello spazio dalle 100 alle 250 tonnellate di carico utile.

La ricostruzione grafica del volo

Starship's 1st orbital flight is almost here! 🚀 We made an animation to show you the planned flight path #SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/7oPqIKXrsI — Cindy Pom (@CindyPom) April 16, 2023

Il secondo test

Se le condizioni meteo e gli ultimi controlli autorizzeranno questo secondo test, si accenderanno i 33 motori del primo stadio del Super Heavy (Booster 7) e il secondo stadio-navicella-astronave Starship 24. Il piano di volo prevede il rientro del primo stadio dopo 8 minuti nelle acque del golfo del Messico a 30 chilometri dalla costa, mentre la Starship arriverà nello spazio per compiere quasi un'orbita completa e atterrare nel Pacifico nei pressi delle isole Hawaii. Entrambi i mezzi sono progettati per atterrare anche con l'aiuto di una rampa che li afferra a differenza dei razzi Falcon 9 che si posano al suolo autonomamente grazie a retrorazzi e a quattro alette mobili. In ogni caso scene magnifiche che materializzano davanti agli occhi scenari da fantascienza e questo è un contributo all'umanità che nessuno potrà mai togliere a Musk.

Come si costruisce a un razzo alto 120 metri?

Il primo stadio è chiamato Super Heavy ed è alto 70 metri. E' costruito in acciaio per essere riutilizzabile più volte ed è spinto da 33 motori Raptor II. A secco pesa circa 200 tonnellate e può portare in orbita bassa fino a 250 tonnellate di carico: un'enormità per gli standard attuali.

La navicella per la Luna e Marte

Il secondo è la navicella Starship, sempre in metallo lucente a parte il lato con lo scudo termico nero: è alta 50 metri (ma i nuovi modelli saranno 10 metri più lunghi) e ha un diametro di 9 metri. Conta su 6 motori Raptor II e i suoi serbatoi di metano e ossigeno liquido possono essere riforniti nello spazio. Una versione di questa astronave è destinata anche ad allunare. A secco pesa circa 100 tonnellate e offre locali pressurizzati, ovvero abitabili, valutati in 1000 metri cubi, questo quando la Iss arriva a 80 metri cubi ospitando al più 11 astronauti. Ora Musk dice che sulla Starship potranno viaggiare verso la Luna e poi verso Marte fino a 100 persone per trasformare l'uomo in una specie multiplanetaria, ma è chiaro che per adesso SpaceX è concentrata soprattutto sui sistemi di decollo e volo, per gli "interni" della navicella c'è tempo.